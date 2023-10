Teens Basket, ko a Genova ma a testa alta: vince la capolista

Foto di archivio by Giorgia Ferrari

Altra buona partita per il Teens Basket di Serie C unica targato Zeta Esse Ti. In casa della capolista Genova la formazione biellese cede 78-86 dopo 40 minuti di buon basket.

Partita decisa nel terzo quarto, dominato 24-10 da Genova dopo un primo tempo equilibrato. I ragazzi ci hanno creduto anche sul -18 di fine terzo quarto, vincendo nettamente 30-20 l’ultimo periodo, nonostante l’uscita anticipata per 5 falli di Gagliano, Maffeo e Zimonjic, quest’ultimo espulso dopo un battibecco con uno dei due arbitri. Miglior marcatore della squadra è stato Nicolò Cerri con 18 punti.

Cus Genova-Teens Basket Biella Zeta Esse Ti 86-78 (27-18, 42-38, 66-48)

Biella. Cerri 18, Guzzon 13, Bona 10, Lavino 8, Gagliano 8, Zimonjic 8, Maffeo 7, Ousman 6, Vioglio, Bertoglio. Ne: Guelpa.