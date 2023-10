Su Nuraghe Calcio Biella vince 3-0 contro “Pizza Flash”

Con la quarta giornata del campionato amatoriale provinciale di calcio a 7, “Su Nuraghe Calcio Biella” si aggiudica la prima vittoria: 3-0 contro “Pizza Flash”, capitanata da Jacopo Verrastro e allenata da Damiano Platini; entrambe le squadra sono al comando della classifica provvisoria della categoria “open”.

L’annuale competizione, che terminerà all’inizio della prossima estate, è organizzata da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva [,] presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Quella di “Su Nuraghe” è vittoria attesa e cercata: fa seguito al pareggio raggiunto nella terza giornata contro Team Rocket e alle due sconfitte subite durante la prima e la seconda giornata, combattute rispettivamente contro “La Piuma Cafè” e contro “Giullari di Corte”.

Inserita nel Girone “A”, la formazione - coordinata da Gaspare Carmone, allenata da Andrea Savoi, in campo con lo stemma della Sardegna sul cuore - è in gara a fianco dei migliori atleti locali, offrendo performance sportivamente ammirevoli, che vanno ben al di là dei risultati. Nel gioco come nella vita, a volte, determinante può essere quel briciolo di fortuna a fare la differenza.

La stagione calcistica di “Su Nuraghe Calcio Biella” continua lunedì 30 ottobre alle ore 20:00 a Vigliano Biellese, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, per incontrare “Real Maggese”.