Pallavolo, altri 3 punti per L'Occhieppese U16 in trasferta a Fontaneto D'Agogna

Altri 3 punti per L'Occhieppese U16 in trasferta a Fontaneto D'Agogna. La formazione bianco/rossa parte con Faraci in battuta opposto Lampo bande Romeo e Benini centrali Barengo e Romersa libero Franco. Partenza in sordina con l'inizio del primo set che vedeva le avversarie avanti 5 a 1 con la formazione occhieppese costretta al recupero riesce a portarsi avanti 19 a 16 per poi concludere il set 25 a 22 con comunque alti e bassi nella parte finale.

Secondo set convincente dove la formazione di coach Scarpulla e Casazza dove riescono trovare più continuità grazie all'ingresso in battuta di Zampieri. Avanti 2 set a 0 vende partire nel 3 set alcune ragazze a disposizione tra cui Esposito per Benini, Buzzi per Faraci e la giovane Coda per Barengo. A disposizione durante il terzo parziale Tormena per Lampo e Mancin come libero di difesa. Set che viene vinto dalle avversarie per 26 a 24 causa qualche errore in attacco di troppo. Quarto parziale combattuto vinto dalle occhieppesi per 25 a 23.

Occhieppese-Koala 3-1

Parziali: 22-25 22-25 26-24 23-25

Faraci 4 , Romeo 11 ,Barengo 5 , Lampo 7 , Benini 10 , Romersa 5, Buzzi 2, Esposito 3 , Tormena 0 , Coda 3, Zampieri 2, Franco L1, Mancin L2