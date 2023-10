Ippon 2, Magliola in finale per il bronzo ai Campionati Italiani Cadetti

Si sono svolti, lo scorso fine settimana, presso il Centro Olimpico di Ostia, i Campionati Italiani di Karate per la categoria Cadetti a cui hanno partecipato piu di 750 atleti di 322 società. Presenti in seguito dei risultati ottenuti alle Qualificazioni Regionali, 8 atleti dell’ASD Ippon 2 guidati dal Maestro Feggi.

Francesca Magliola, nei 42 kg, ha ottenuto un ottimo 5° posto: dopo aver vinto alcuni combattimenti, Magliola ha disputato la finale di poule terminando con il risultato di 3 a 3, ma per regolamento la vittoria è andata all’avversaria per aver messo a segno il primo punto dell’incontro.

L’atleta biellese quindi, anziché combattere la finale per il primo posto, si è giocata la finale per il bronzo dove ha perso di misura contro un atleta veneta. Gaia Condemi, 53 kg, si è classificata al 7° posto nella categoria più numerosa composta da 70 atlete. Dopo aver vinto 4 combattimenti, Condemi si è fermata in semifinale di poule per 2 a 1 contro l’atleta che ha effettuato la finale e, nell’incontro per il quinto posto, ha perso per decisione arbitrale allontanando così la possibilità della finale per il bronzo.

Filippo Mosca ha sostenuto 4 combattimenti, Maia Cisilino 3, Vittoria Pozzo 2 e tutti e tre sono stati battuti da atleti che sono saliti sul podio. Caterina Sasso e Zoe Trotto, alla loro prima esperienza ai Campionati Italiani, sono state fermate al primo incontro, così come Lorenzo Marinone (medaglia di bronzo 2022 nella cat. Esordienti).