Ahi Biellese, con l'Oleggio arriva il ko: Chiavazzese regina nel derby. Torri prime in Seconda (foto di repertorio)

Domenica da dimenticare per le squadre nostrane impegnate nel campionato di Eccellenza. Entrambe cadono in trasferta: la Biellese cede l'onore delle armi a Oleggio e viene superata 3 a 1 dai padroni di casa, ora secondi in classifica. Il Città di Cossato, invece, cade di misura con il Calcio Settimo e resta fanalino di coda con due soli punticini.

In Promozione, spicca il rotondo successo della Chiavazzese (4-2) nel derby con la Valdilana Biogliese. Buon pari esterno per il Ceversama sull'ostico campo della Juve Domo mentre la Fulgor Valdengo incappa con l'Omegna nel 4° ko di questo campionato.

Anche in Prima Categoria giornata nera per le compagini biellesi: al tappeto Valle Cervo Andorno con la Quaronese (2-1), Gaglianico con il Gattinara (2-1) e Vigliano con il Cigliano (2-0). Il Ponderano, invece, divide la posta in palio con Centro Aosta (2-2) e la Valle Elvo rifila un sonoro 6 a 0 all'Aosta Calcio.

Infine, in Seconda, sorridono solo le Torri Biellesi che si portano al primo posto del raggruppamento. Alle loro spalle La Cervo, bloccata sul 2-2 dal Grand Combin. Gol ed emozioni tra Ardor San Francesco e Pollone: quest'ultimo uscito sconfitto col punteggio finale di 4 a 3.