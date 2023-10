Riascoltati per voi: Queens of the Stone Age - ...Like Clockwork (2013)

Ottavo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Questa settimana ho avuto modo di riascoltare un album che non girava sul piatto del mio lettore cd da parecchio tempo: vi sto parlando di "...Like Clockwork", dei Queens of the Stone Age, pubblicato dieci anni fa.

“...Like Clockwork” è il sesto album in studio della band statunitense, pubblicato sei anni dopo il precedente e poco entusiasmante, “Era Vulgaris”. Una piccola premessa prima dell’ascolto è d’obbligo: questo disco è stato registrato in un periodo decisamente turbolento per la band statunitense. Sì perché, dapprima ha visto l'uscita dalla band dello storico batterista, Joey Castillo; successivamente il cantante Josh Homme, a causa di complicazioni durante un intervento chirurgico, era praticamente in fin di vita in sala operatoria!

Quindi, potete capire bene che a conti fatti si può dire che queste difficoltà hanno fornito un fortissimo stimolo per il titolo dell'album, che si riferisce appunto al modo in cui la vita può sembrare a volte seguire un ciclo inevitabile. Ed è proprio grazie a questo disco che i Queens Of The Stone Age, nel lontano 2013 riguadagnano la giusta considerazione che li manterrà saldamente nell’olimpo delle migliori rock band al mondo. Non siamo di fronte a canzoni del calibro dell’album dell’inarrivabile “Songs for the Deaf” del 2002, però in questo disco sono comunque presenti dieci brani di buona fattura, tutti ben curati e arrangiati, tre quarti d’ora di un disco prodotto a suon di ritmi rock arcigni mescolati a ballate ad altissimo contenuto emozionale.

“...Like Clockwork” è un album complesso e ambizioso, che vede gli “Stone Age” esplorare nuovi territori musicali pur mantenendo il loro caratteristico sound heavy-rock. L'album è caratterizzato da un'ampia varietà di influenze musicali, che spaziano dal desert rock al krautrock, dal glam rock fino al pop. L'album ha ricevuto consensi dalla critica ed un discreto successo commerciale al momento della sua uscita, è riuscito a raggiungere il secondo posto nella classifica degli album del Regno Unito, il primo posto nella Billboard 200, rendendolo il primo album dei QOTSA a raggiungere la vetta delle classifiche nel Stati Uniti. Per merito di quest’album sono riusciti ad essere nominati per ben tre Grammy Awards, incluso quello per il miglior album rock. Not bad!

Tra i brani più importanti, citerei: la mia preferita, ossia la potente "I Sat by the Ocean”, la toccante "The Vampyre of Time and Memory”; mentre “Kalopsia”, grazie alla fantastica partecipazione di Trent Reznor, voce dei Nine Inch Nails, con i suoi altalenanti momenti di grande pacatezza e spunti aggressivi, la considero una mini suite, vertice massimo dell’intero album; infine c’è lei, la la title track “…Like Clockwork”, una ballata fragile e disarmante che esplode a metà in un crescendo di rumore e distorsione, un brano emblematico che alterna momenti di calma e riflessione a momenti di esplosività e pura potenza. Oltre a Trent Reznor, segnalo inoltre che l’album ospita anche una serie di illustri ospiti, tra cui Dave Grohl ed Elton John.

Formazione: Joshua Homme (voce, chitarra, slide guitar, percussioni, pianoforte, moog, Roland SH-20, batteria, loop, chitarra a 12 corde, basso sulla traccia), Troy Van Leeuwen (chitarra, voce, moog, shaker, lap steel guitar, chitarra a 12 corde, sintetizzatore Korg, percussioni, chitarra acustica), Dean Fertita (tastiere, chitarra, voce, pianoforte, pianoforte elettrico Wurlitzer, slide guitar, sintetizzatori Moog e Korg, Fender Rhodes e Korg MS-10, Clavinet), Michael Shuman (basso, voce, piatti, tamburello basco, chitarra a 12 corde, moog, chitarra, percussioni, mellotron).

Voto: 8

Tracce: 1) Keep Your Eyes Peeled – 5:04 2) I Sat by the Ocean – 3:55 3) The Vampyre of Time and Memory – 3:34 4) If I Had a Tail – 4:55 5) My God Is the Sun – 3:55 6) Kalopsia – 4:38 7) Fairweather Friends – 3:43 8) Smooth Sailing – 4:51 9) I Appear Missing – 6:00 10) …Like Clockwork– 5:24 Totale: 46 minuti.

A voi è piaciuto? Avete un particolare ricordo risalente al 2013? Che musica ascoltavate? Qual era il vostro album preferito all’epoca? Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di "...Like Clockwork” ma anche degli Queens of the Stone Age e della loro musica, condividete e commentate! Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…