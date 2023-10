TeatrandHalloween, ecco lo spettacolo dedicato al terrore

Nella notte di martedì 31 Ottobre la compagnia Teatrando sarà in scena a pieno regime con la nuova edizione del suo ormai tradizionale spettacolo dedicato all’orrore: quest’anno più che mai.

“TeatrandHalloween 13” il cui sottotitolo dice “…sei proprio sicuro che a te il 13 porti fortuna?”, sarà proposto, con partenza dei gruppi ogni 15 minuti, dalle 19 alle 00.30. Lungo un percorso tutto nuovo, con luci, effetti e altre diavolerie, realizzate da due cinici tecnici (da dire in fretta per attorcigliarsi la lingua), oltre 40 attori e alcuni malcapitati di passaggio, porteranno i partecipanti a confrontarsi con quanto di più politicamente scorretto e fastidioso, fisicamente ma soprattutto moralmente, si possa immaginare.

Il numero che battezza questa edizione, con il relativo dubbio se porti bene o male, ispira la scena che introduce al percorso in cui gli allestimenti, finalizzati al più diretto e immediato gioco del divertimento suscitato dallo spavento e dalla paura, si alternano alle scene teatrali. Queste toccano temi decisamente pesanti. Si parla dal destino di quattro esseri umani proiettati in un mondo all’incontrario d’atmosfera orwelliana e delle morti causate dalla stupidità umana, ma anche di atti di giustizia spiccia e sommaria messi in scena sulla pubblica piazza. Si passa poi al cinismo mascherato da rettitudine e ai comportamenti incivili e disumani, puniti applicando una legge del contrappasso grottesca e atroce, ma anche liberatoria. C’è spazio per l’arroganza di chi impone le proprie regole per sadico divertimento e anche per il classico patto con il diavolo.

Una scena, dal tema crudo e del linguaggio esplicito, sarà proposta solo al pubblico che accederà nella seconda parte della serata, mentre prima sarà un mimo a proporre un intrattenimento più leggero seppur sempre a sfondo macabro. “Competere con gli orrori cui assistiamo quotidianamente nella realtà – commenta Paolo Zanone, direttore artistico e regista dello spettacolo – è molto difficile, quando si prova a immaginare una rappresentazione teatrale che sovverta le normali regole del vivere civile. Abbiamo quindi deciso di essere davvero eccessivi, sgradevoli, disturbanti”.

Per questa ragione lo spettacolo (che in realtà non è mai stato pensato per i bambini), quest’anno è sconsigliato agli under 12 e, dai gruppi in partenza dalle 21.30, anche agli under 16. L’intero percorso dura circa un’ora e tre quarti. Solo infoline via WhatsApp: 331.7473960.