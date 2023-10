Emozioni al concerto benefico di Biella chiAma Gospel (foto di Ciro Simoni per newsbiella.it)

Ha regalato emozioni Biella chiAma Gospel, il concerto di beneficenza organizzato dall’Associazione Biella Gospel Choir OdV, giunto alla sua tredicesima edizione.

Un evento tra i più ricchi della stagione grazie alla partecipazione di 120 coristi provenienti da tutta Italia, riuniti all’interno della cornice FederGospel Chorale. Questi graditi ospiti, uniti ai volontari e cantori dell’associazione biellese, portano avanti da sempre progetti solidali eterogenei. La manifestazione ha avuto luogo ieri sera, 28 ottobre, alla presenza di un folto pubblico.

Quest’anno la Cooperativa Sportivamente si è affiancata all’iniziativa e il progetto sostenuto è “uniAMOci per crescere insieme, per crescere tutti” con l'obiettivo di supportare la realizzazione del centro estivo "Piccoli Bimbi Crescono - Summer Edition 2024", dando così seguito all'esperienza fatta negli anni con "Piccoli Bimbi Crescono": attività per bambini con e senza disabilità, che grazie al gioco e allo sport riescono ad acquisire abilità sociali e motorie.

Anche per questa edizione i volontari dell’Associazione VedoVoci segneranno in LIS (Lingua Italiana dei Segni) l’intera serata, dai brani alle interviste. Una collaborazione dall’inestimabile valore, che da anni costituisce l’esempio ottimale di quanto il sostegno reciproco fra associazioni sia motore imprescindibile di iniziative sociali e solidali di successo a favore della comunità.