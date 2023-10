Gaglianico, grande partecipazione per l'esibizione dei cori biellesi (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Gaglianico per l'esibizione dei cori biellesi. L'evento è andato in scena ieri sera, 28 ottobre, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Protagonisti assoluti il Coro ANA Stella Alpina – Gruppo di Vergnasco e Magnonevolo, diretto da Cristian Donegà, e il Coro 100 % misto – Made in Biella, guidato da Sandro Montalto.