Dal Nord Ovest - Incidente all'alba, feriti ricoverati in codice giallo

Incidente, all'alba di domenica, sulla Sp 45 in Comune di Cigliano. Secondo le prima informazioni una vettura, sulla quale viaggiavano due persone, è finita fuori strada ribaltandosi.

Soccorsi dai Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e di quello volontario di Santhià, gli occupanti sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 e ricoverati in codice giallo per le cure del caso.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.