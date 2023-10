Va in cerca di funghi ma si perde nei boschi tra Villa del Bosco e Sostegno (foto di repertorio)

Allarme in Valsessera per un uomo disperso nei boschi. È successo nella tarda mattinata di oggi, 29 ottobre: stando alle prime ricostruzioni, un uomo era in cerca di funghi insieme ad una compagnia di amici quando ad un certo punto si sarebbe perso nei boschi tra Villa del Bosco e Sostegno.

Al 112 avrebbe spiegato di aver perso l'orientamento. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone per le operazioni di ricerca. Alla fine, il fungiat è stato ritrovato in buone condizioni di salute.