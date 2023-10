Scontro auto-bici alla rotonda per Borriana, un 42enne finisce in ospedale (foto di repertorio)

Avrebbe riportato alcune escoriazioni il ciclista di 42 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto condotta da una 41enne.

È successo ieri, intorno alle 14, in prossimità della rotonda per Borriana, nel comune di Sandigliano. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al ferito, poi trasportato in ospedale per accertamenti in codice verde.