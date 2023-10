Cavaglià, scende dal trattore ma perde l'equilibrio e batte la testa contro il rimorchio: morto sul colpo

Una tragica fatalità è avvenuta nella mattinata di oggi, 29 ottobre, a Cavaglià. Stando alle prime ricostruzioni, un anziano di 84 anni è morto sul colpo dopo aver picchiato violentemente la testa contro il rimorchio del suo trattore.

L'uomo, M. T., stava conducendo il mezzo all'interno della sua cascina quando all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio mentre stava scendendo dal veicolo. Sul posto è intervenuto velocemente il personale sanitario del 118 ma purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per trauma cranico.

Presenti anche il magistrato di turno e i Carabinieri per i rilievi di rito. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.