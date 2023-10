Cammina per l'alta Valle Elvo ma si imbatte in 4 cani: “Carabinieri, venite. Sono molto aggressivi” (foto di repertorio)

Cammina per l'alta Valle Elvo ma si imbatte in 4 cani visibilmente aggressivi. Temendo per la propria incolumità decide di allertare le forze dell'ordine.

È successo ieri mattina, in località Muanda, nel comune di Sordevolo. Sul posto i Carabinieri Forestali per gli accertamenti di rito.

Alla fine, è stato rintracciato il proprietario degli animali: si tratta di un 28enne della zona, che molto probabilmente verrà sanzionato per i provvedimenti di competenza.