Adunata Alpini a Biella, dopo Salussola anche a Bioglio le campane suonano a festa

Dopo Salussola (leggi anche: Salussola, le campane suonano a festa per l'Adunata degli Alpini a Biella), anche a Bioglio risuonano le campane a festa alla notizia dell'Adunata degli Alpini a Biella.

Ne dà notizia il sindaco Stefano Ceffa sui propri canali social: “Mentre gioiamo per l'annuncio dell'Adunata nazionale che nel 2025 si terrà a Biella avvisiamo la nostra comunità di non spaventarsi se oggi alle 16,15 uno stuolo di campane a festa animerà il pomeriggio di molti cittadini. Come il parroco di Salussola don Lodovico De Bernardi, su proposta del nostro Vittorio Manfrinato, anche don Luigi farà suonare le campane in segno di festa, di gioia per questo evento e di ringraziamento per i nostri Alpini e per gli Alpini d'Italia.