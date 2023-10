Protezione Civile, giornata di esercitazioni per i coordinamenti provinciali: c'è anche Biella FOTO

C'era anche Biella alla giornata di aggiornamento ed esercitazione dei diversi coordinamenti provinciali di Protezione Civile.

Per l'occasione, si sono svolte ieri, 28 ottobre, a Verbania, in prossimità del Lago Maggiore azioni di discesa su piani inclinati in corda. Presenti, oltre a Biella, anche i coordinamenti di Verbania, Vercelli, Cuneo e Torino.