Pochi giorni di attesa e sarà Supercoppa a Biella, c'è ancora tempo per prendere i biglietti VIDEO

Cresce l'attesa per l'assegnazione della Del Monte® Supercoppa SuperLega 2023, che sarà messa in palio al Biella Forum nella due giorni di pallavolo, in programma martedì 31 ottobre (semifinali) e mercoledì 1° novembre.

Per l'occasione, è stato preparato un video, frutto della collaborazione con Che fatica la vita da Bomber. Inoltre, oggi pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, agli Orsi ci sarà la possibilità di comprare i biglietti per la Supercoppa nello stand SPB Monteleone Trasporti, che sarà nella zona del negozio della TIM.