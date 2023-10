“Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”: la mostra biellese e l’offerta di Halloween.

Il 31 ottobre 2023 la mostra biellese, “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente” che propone opere di fama internazionale, offre un’apertura straordinaria, dalle ore 20:00 alle 24:00.

“Ad Halloween un’offerta da paura”: ogni due persone un biglietto omaggio, per visitare la mostra. Per l’occasione sono gradite le maschere per stupire i propri amici con il selfie più spaventoso di sempre.

Si ricorda che la mostra è visitabile fino al 1° aprile 2024, presso Palazzo Gromo Losa – Palazzo Ferrero, Biella.

Per ulteriori informazioni: 015.099.1868.