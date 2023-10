A Trivero ritorna la Castagnata benefica: castagne e dolci in compagnia.

La Pro Loco di Trivero anche quest’anno organizza la tradizionale Castagnata benefica.

L’evento si terrà mercoledì 1° novembre a Valdilana, in Piazza al Ponte Lora, per mangiare castagne e dolci in compagnia. Il ricavato verrà devoluto ad Aido (Associazione Italiana Donatori Organi).