Inviate denaro in Pakistan a zero commissioni e con la massima convenienza attraverso ACE Money Transfer e Bank Alfalah

Se fate parte dei 9 milioni di pakistani della diaspora, lavorate all'estero per guadagnarvi da vivere e inviate denaro in Pakistan per offrire sostegno finanziario in patria, ecco una notizia entusiasmante da parte di ACE Money Transfer e Bank Alfalah.

La diaspora pakistana e gli espatriati che vivono nel Regno Unito, in Europa, Canada, Australia, Svizzera e Scandinavia hanno un'eccellente opportunità di trasferire denaro in Pakistan a ZERO TASSE, con convenienza, sicurezza e, soprattutto, un'eccezionale velocità di 7 secondi.

ACE Money Transfer e una delle principali banche pakistane, Bank Alfalah, hanno nuovamente unito le forze per facilitare il flusso di rimesse legali verso il Paese. Se da un lato questa campagna si propone di facilitare il flusso di rimesse inviate attraverso mezzi legali, dall'altro prende in considerazione i problemi finanziari che i migranti pakistani devono affrontare quando vivono all'estero.

Anche Babar Azam, celebre stella del cricket, famoso battitore e capitano della squadra di cricket pakistana, si è unito a questa campagna congiunta di ACE e Bank Alfalah in qualità di Ambasciatore della Campagna per dare voce al messaggio in modo efficace agli espatriati pakistani nel mondo.

Babar Azam sostiene la visione di promuovere l'uso di canali regolamentati e di astenersi da metodi non regolamentati come Hawala/Hundi. Si è unito alla campagna per sensibilizzare gli espatriati pakistani a utilizzare i canali legali per le rimesse, come ACE Money Transfer e Bank Alfalah, che offrono numerosi vantaggi sulle transazioni di rimessa.

Continuate a leggere per saperne di più su questa interessante promozione che offre grandi vantaggi ai pakistani d'oltremare.







Un rapido sguardo al contesto

I pakistani hanno per lo più sofferto di difficoltà economiche per tutta la vita. Ma il tipo di strangolamento economico di cui la maggioranza soffre oggi non ha precedenti nella storia del Paese.

È uno dei motivi principali per cui ogni anno decine di migliaia di pakistani si recano all'estero per guadagnarsi da vivere e mantenere le proprie famiglie.

Poiché troppi nel Paese dormono con lo stomaco che brontola e che faticano a riempire, vivere con i beni di prima necessità è semplicemente impossibile.

L'intensità della sfida può essere valutata dal fatto che nel 2022 circa 800.000 pakistani sono andati all'estero. Tra coloro che hanno lasciato il Paese ci sono studenti, professionisti e persone qualificate. L'esodo è continuato senza sosta anche nel 2023, con oltre 400.000 pakistani che si sono recati all'estero solo nei primi 6 mesi.

In questo contesto, i migranti pakistani cercano di risparmiare ogni centesimo e, se possono farlo quando si tratta di gestire le spese, sembra difficile quando si tratta di inviare denaro in patria perché i fornitori di servizi fanno pagare per offrire i loro servizi.

Risparmiare sui trasferimenti internazionali di denaro: l'esigenza

Nel contesto sopra descritto, è ovvio che la prima cosa che interessa agli immigrati pakistani è trovare un fornitore di servizi che li aiuti a risparmiare sui trasferimenti di denaro in patria.

Normalmente, le tariffe sono date per scontate come un'area che può far incorrere in spese nel processo di trasferimento transfrontaliero di denaro. In realtà, ci sono molte aree in cui si può risparmiare o spendere, e le principali sono la velocità e i tassi di cambio, oltre alle commissioni.

L'avvio della campagna: l'impulso di fondo

Poiché molti canali legali per il trasferimento di fondi all'estero sono sotto la tutela di governi e organismi di regolamentazione, essi devono garantire la conformità alle normative governative. Ciò comporta un aumento dei costi del servizio, soprattutto a causa delle politiche fiscali. Inoltre, i fornitori di servizi chiedono un supplemento per l'offerta di determinati servizi, facendo lievitare ulteriormente il conto.

Questo porta molti pakistani espatriati a utilizzare Hundi/Hawala per inviare denaro in Pakistan.

Ma se questi canali illegali aiutano finanziariamente le singole famiglie, il denaro inviato fa parte di un'economia non documentata, nota anche come economia sommersa.

Per convincere gli immigrati pakistani a utilizzare i canali legali e dissuaderli dall'uso di mezzi illegali, ACE Money Transfer e Bank Alfalah hanno lanciato questa entusiasmante campagna a favore dei pakistani nel Regno Unito, in Canada, Europa, Svizzera, Australia e Scandinavia.

Lavorare con Bank Alfalah: alcuni vantaggi

Con circa 1.500 filiali sparse in tutto il Pakistan, Bank Alfalah è una delle istituzioni finanziarie più affidabili del Paese, in grado di soddisfare le esigenze finanziarie di milioni di clienti.

Nel contesto dell'attuale campagna, la partnership con Bank Alfalah offre i seguenti vantaggi.

Accesso più ampio e comodo

Normalmente, recarsi in una filiale bancaria comporta costi di pendolarismo, ma non quando la filiale è vicina al luogo di residenza. La vasta rete di oltre 900 filiali di Bank Alfalah garantisce la presenza dell'istituto in quasi ogni angolo del Paese, rendendo l'accesso facile e comodo.

Servizi digitali e fattibilità

I servizi della banca sono disponibili anche in formato digitale, il che significa che è possibile accedervi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. La presenza digitale di ACE Money Transfer e dei servizi della banca rende ancora più facile e conveniente per i clienti godere di transazioni di rimesse senza soluzione di continuità.

I vantaggi offerti dalla campagna

Oltre a incoraggiare gli immigrati pakistani a utilizzare i canali legali per inviare denaro in patria dai Paesi elencati sopra, vengono offerti anche alcuni vantaggi e benefici sorprendenti agli immigrati pakistani che risiedono nei Paesi elencati sopra.

Trasferimenti di denaro rapidi

Attraverso ACE Money Transfer, i migranti pakistani possono inviare denaro a qualsiasi filiale di Bank Alfalah in Pakistan in soli 7 secondi! Un tempo addirittura inferiore a quello che si potrebbe impiegare per prelevare del denaro dal proprio portafoglio.

La parte migliore: sicurezza infrangibile con velocità

Diversi fornitori di servizi fanno pagare un extra per consegnare i fondi in modo rapido e sicuro. La chiamano consegna espressa. Ma con ACE Money Transfer si ottiene questa velocità senza dover pagare un solo centesimo in più! ACE Money Transfer e Bank Alfalah utilizzano protocolli di sicurezza all'avanguardia e infrangibili per elaborare i vostri pagamenti senza compromettere la sicurezza o la velocità.

Tassi di cambio in tempo reale e competitivi sul mercato

L'azienda offre tassi di cambio in tempo reale e competitivi sul mercato che consentono ai mittenti di trattenere una transazione finché i tassi non aumentano e si spostano a loro favore. Possono anche richiedere i tassi più recenti per sospendere una transazione o avviarne una subito.

Trasferimenti senza commissioni

I pakistani possono usufruire di tutti i trasferimenti di denaro gratuiti in Pakistan dai Paesi elencati sopra. Che inviino un piccolo o un grande importo, non pagheranno un solo centesimo come spese di servizio.

Convenienza in ogni fase del processo

Dall'avvio di un trasferimento alla conclusione della transazione, ACE Money Transfer offre un processo conveniente che può essere avviato e completato nel pieno della propria comodità.

ACE Money Transfer e Bank Alfalah: un vantaggio immenso per i loro preziosi clienti

L'economia pakistana è in grave difficoltà e ha bisogno del sostegno del suo popolo come mai prima d'ora. Gli espatriati pakistani devono aiutare la loro madrepatria inviando rimesse attraverso canali legali come ACE Money Transfer e Bank Alfalah e aiutare il Paese a recuperare il terreno economico perduto. Questo è il messaggio di Babar Azam, ambasciatore della campagna, a tutti i pakistani d'oltremare affinché svolgano il loro ruolo per stimolare l'afflusso regolamentato di rimesse nel Paese.