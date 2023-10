Il futuro della finanza decentralizzata con Bitcoin

Comunemente nota come DeFi, la finanza decentralizzata è una tecnologia emergente nel campo della finanza che cerca di promuovere l'autonomia e la libertà finanziaria. Come il Bitcoin, anche la DeFi si propone di eliminare l'interferenza di terzi, come banche e agenzie governative, dalle transazioni finanziarie. Rimani ben informato e rimani all'avanguardia su perché le persone vogliono le criptovalute.

La DeFi si basa sui protocolli di sicurezza, sui progressi del software e dell'hardware e sulla connettività Internet per consentire agli individui di scambiare, prestare e prendere in prestito fondi. Ha un database distribuito che registra e convalida le transazioni senza l'intervento di terzi. La tecnologia consente a chiunque di accedere ai servizi finanziari ovunque e in qualsiasi momento.

La finanza decentralizzata sfida il sistema finanziario centralizzato convenzionale attraverso le transazioni digitali peer-to-peer. Ciò consente ai suoi utenti di bypassare gli intermediari come le banche e gli elaboratori di denaro nelle transazioni finanziarie, riducendo i costi, accelerando l'elaborazione dei pagamenti e migliorando la sicurezza delle transazioni.

La DeFi evita le commissioni standard applicate dalle banche e da altri fornitori di servizi di trasferimento di denaro tradizionali. Tuttavia, i costi delle transazioni DeFi sono relativamente più bassi rispetto a quelli dei metodi di pagamento tradizionali, come i bonifici bancari, le carte di credito e le carte di debito.

Bitcoin e finanza decentralizzata

Sebbene siano emerse diverse valute digitali dalla nascita del Bitcoin, quest'ultimo rimane la criptovaluta più importante per quota di mercato. Il suo valore è molto più alto rispetto alle altre criptovalute, il che gli conferisce un potere e un'influenza immensi sul settore delle criptovalute. Inoltre, le si attribuisce il merito di aver introdotto la DeFi.

L'ascesa fulminea del Bitcoin ha convinto il mondo del potenziale delle criptovalute. La sua crescente adozione da parte di commercianti e consumatori di tutto il mondo ha dimostrato la fattibilità dell'infrastruttura finanziaria decentralizzata. La capacità di aziende e privati di effettuare acquisti e completare transazioni senza passare per le banche ha fatto capire loro che non hanno bisogno di entità centralizzate per prendere decisioni finanziarie.

Diverse criptovalute, tra cui il Bitcoin, si basano su una struttura decentralizzata per dare agli utenti maggiore autonomia e trasparenza sui loro fondi. Con l'evoluzione del mercato, molti sviluppatori di valute digitali si concentrano sempre più su questo aspetto.

Sebbene la DeFi sia ancora agli inizi, ha già guadagnato terreno in diverse applicazioni legate alla criptovaluta. Le transazioni P2P DeFi sono in aumento e si prevede che la tendenza continui. Le transazioni coinvolgono due parti che si accordano per scambiare Bitcoin o altre valute digitali con beni e servizi senza intermediari.

Le transazioni DeFi peer-to-peer consentono a un individuo di stabilire i termini specifici dell'accordo. Poi, gli algoritmi integrati cercheranno e selezioneranno i peer che accettano tali termini ed eseguiranno il contratto o la vendita. Lo stesso funziona anche con i prestiti, dove gli algoritmi trovano i mutuatari adatti che accettano i termini del prestatore e quindi emettono il prestito senza coinvolgere terze parti.

Anche le transazioni finanziarie decentralizzate avvengono attraverso applicazioni decentralizzate e seguono una procedura simile a quella delle transazioni Bitcoin: la blockchain. Sebbene esistano diverse criptovalute, il Bitcoin rimane la valuta digitale più diffusa nella DeFi. Questo perché supporta un'ampia gamma di transazioni e non è soggetta ad alcuna autorità centrale.

La finanza decentralizzata si evolve continuamente, con scoperte che vengono alla luce ogni giorno. Tuttavia, il suo rapporto con il Bitcoin è un patto duraturo. A differenza di altre criptovalute che presentano diverse limitazioni, il Bitcoin è veramente decentralizzato. La sua capacità di facilitare transazioni transfrontaliere sicure, più veloci e a basso costo lo rende fondamentale per il futuro successo della finanza decentralizzata.

Nonostante i notevoli vantaggi dell'integrazione della DeFi con il Bitcoin, l'integrazione presenta anche alcuni problemi da considerare prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. I principali problemi che potrebbero influire sul futuro della DeFi con il Bitcoin sono le pressioni normative, la stabilità del sistema, i guasti hardware e le minacce informatiche.