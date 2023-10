Ray Charles, tributo al Biella Jazz Club con Laura Fedele e il suo quartetto

Un altro grande appuntamento al Biella Jazz Club martedì 31 ottobre alle ore 21,30 Laura Fedele, con il suo quartetto, in un tributo al “Genio” Ray Charles. La cantante e pianista milanese sarà accompagnata da Germano Zenga al sax, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Giancarlo Cova alla batteria.

Attraverso grandi successi e composizioni nascoste, aneddoti e citazioni, Laura Fedele ripercorre la carriera di Ray Charles dagli esordi fino alla consacrazione del mito raccontando la sua vita dai primi successi, ispirati a Nat King Cole, fino alle hit internazionali dove, libero da qualsiasi modello, raggiunse uno stile unico ed innovativo.

Cantante, pianista, autrice e docente, Laura Fedele ha al suo attivo undici album, un libro e un gran numero di concerti in Italia e all’estero. La sua personalità poliedrica le ha permesso di esplorare differenti ambiti e stili musicali: il jazz, da sempre sua fonte di ispirazione, il blues, la canzone napoletana, la canzone d’autore, il teatro.Ha partecipato a moltissimi festival italiani (nell’estate 2007 è invitata alla rassegna Just like a woman, a fianco di nomi quali Patty Smith e Dee Dee Bridgewater) ed internazionali, tra cui il prestigioso Jazz and Heritage Festival a New Orleans; ha partecipato al Premio Tenco (‘96) e ha tenuto moltissimi concerti in Italia, Svizzera, Germania.

Tra i suoi album, un cenno particolare merita Pornoshow, dove Laura ha riadattato brani di Tom Waits in italiano: un'operazione tanto ardita quanto riuscita, che ha ottenuto grandi consensi di critica e di pubblico.Nel marzo 2015 ha vinto il prestigioso Premio Donna 8 Marzo - Una vita per la musica, assegnatole dall’Associazione Amici del Conservatorio "G. Verdi" di Milano, di cui è presidente il maestro Alessandro Melchiorre, direttore del Conservatorio stesso.

Laura Fedele è inoltre autrice del libro Il canto: appunti di viaggio, edito da Curci, e docente di canto jazz presso i Civici Corsi di Jazz di Milano e al Conservatorio di Como.

Prosegue la programmazione del Biella Jazz Club nel mese di novembre con il saxofonista siciliano Claudio Giambruno “Overseas Quartet” il 7, il 14 torna la “leggenda del jazz italiano” Gianni Cazzola con il suo trio, il 21 Antonio Fusco con il trio “SETE” e per il 28 novembre è in programma la tradizionale Jam Session. I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati con i contributi della Fondazione CR Biella e della Città di Biella – Assessorato alla Cultura.