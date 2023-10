Segue l'ex moglie e la minaccia con un coltello: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, 32 anni, residente a Biella, perché colto in flagranza del reato di atti persecutori ai danni della ex compagna.

Nella giornata del 25 ottobre è arrivata su linea di emergenza la chiamata di un utente che segnalava presso la sede dei Servizi Sociali di Biella la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che ad ogni costo pretendeva di parlare con la ex compagna, 30 anni residente a Biella. Giunti sul posto, gli equipaggi della Squadra Volante hanno intercettato l’uomo, conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti segnalazioni, il quale nonostante l’arrivo dei poliziotti non accennava a calmarsi. Le prime informazioni raccolte riferivano in merito alla possibilità che il trentaduenne fosse in possesso di un coltello, pertanto, una volta posta la situazione in sicurezza nell’immediatezza gli operatori procedevano tramite perquisizione personale, attività che consentiva di rinvenire un piccolo coltello a serramanico che il ragazzo nascondeva nella giacca del giubbotto.

I primi accertamenti, svolti tramite l’acquisizione di dichiarazioni da parte di testimoni e persona offesa, hanno consentito di ricostruire la vicenda: il trentaduenne aveva intercettato la ex compagna nelle vie del centro cittadino tentando a più riprese di avere un dialogo con la stessa fino a quando lo stesso estraeva il coltello dalla tasca della giacca minacciandola di utilizzarlo nei suoi confronti. La donna, intimorita, si rifugiava presso la sede dei Servizi Sociali dove l’uomo riusciva ugualmente ad accedere dando luogo ad un atteggiamento ostile e verbalmente aggressivo nei confronti degli assistenti lì presenti perpetrandolo fino all’arrivo della Polizia di Stato in ausilio alla Polizia Municipale intervenuta qualche istante prima.

Vista la vicenda, il trentaduenne veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura e, sentito il Sostituto Procuratore di turno, tratto in arresto per il reato di atti persecutori. Successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero il giovane veniva associato presso la Casa Circondariale di Biella in attesa dell’udienza di convalida.