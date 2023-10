Running sotto shock per la morte di Jean Pellisier, aveva 51 anni

Il mondo di skyrunning, skyalp e sci alpinismo è sotto shock per l’improvvisa scomparsa, a 51 anni, di Jean Pellissier, atleta che tante volte aveva corso nel Biellese.

Il legame con Biella di Jean Pellissier è doppio perché suo fratello Paul, altro grande sportivo come motociclista professionista e ciclista dilettante, è commerciante di moto nel Biellese.

Il campione valdostano di sky running Bruno Brunod, che insieme a Jean Pellisier ha ideato il Monte Zerbion Skyrace, lo ricorda così: “Un atleta fenomenale. Ha iniziato con me. Era giovane, è venuto da me dicendomi che gli piaceva questo sport e voleva diventare come me. E’ diventato fortissimo. Abbiamo camminato e corso insieme per 11 anni”.