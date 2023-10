Cercano di sottrargli il denaro con l'inganno, lui non ci casca e li fa fuggire. È successo ieri, 27 ottobre, nel comune di Cavaglià.

Stando alle prime informazioni raccolte, due uomini avrebbero cercato di entrare in casa per controllare alcuni soldi presenti in casa. Il residente ha subito sospettato delle loro cattive intenzioni e gli avrebbe urlato contro. Poco dopo la coppia si è allontanata a bordo di un'auto. Sul caso indagano i Carabinieri.