Allarme a Netro per una fuga gas (foto di repertorio)

Allarme a Netro per una fuga gas. È accaduto poco dopo la mezzanotte di oggi, 28 ottobre, in una palazzina, a pochi passi dal Municipio. Sul posto i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno individuato la perdita proveniente da un fornello.