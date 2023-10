"Isaac Newton potrebbe contestare ciò che sto per scrivere, ma avete notato anche voi che la forza di gravità agisce in modo diverso in alcune ore del giorno, soprattutto al mattino e all'inizio del primo freddo diventa così forte che facciamo fatica ad alzarci e a far alzare i nostri figli?

Ad esempio, la sveglia del mattino: per qualcuno la sveglia può suonare minuti interi senza essere sentita. Oppure, la stessa cosa capita anche quando siamo concentrati in un'attività. Qualcuno ci parla e non lo sentiamo, ma…

appena viene pronunciato il nostro nome ci svegliamo o "torniamo sulla terra".

Linda, Marco, Gioia, Stefano...

Comunque ci chiamiamo (o ci facciamo chiamare), il nostro nome è un "gioiello magico" da incastonare in una conversazione. Quante volte lo usiamo per premiare o per sgridare, dicendo, ad esempio, nome cognome senza aggiungere altro? Questo serve a richiamare l'attenzione subito e senza nervosismi.

Se ci pensiamo, il nostro nome ci risveglia da qualsiasi torpore celebrale a qualsiasi età e suscita emozioni!

Il nome è più di una semplice etichetta, è una parte fondamentale della nostra identità.

La PNL ci aiuta a esplorare e comprendere meglio l'importanza del nome in vari contesti. Il nome è la nostra identità personale, spesso il primo legame tra noi e il mondo esterno. Rappresenta chi si è e come si vuole essere visti, ed è il motivo per cui alcune persone ne usano un altro nella vita di tutti i giorni. Il nome può evolversi con noi, ad adattarlo e reinterpretarlo in base alla crescita personale.

Imparare ad utilizzarlo in modo efficace nella comunicazione con gli altri, riconoscere e chiamare gli altri per nome può creare un legame più forte nelle relazioni. Il nome può influenzare l'autostima.

In definitiva, il nome è una parte integrante della vita, e attraverso la PNL ho capito che ci sono strumenti per esplorare e sfruttare appieno l'importanza del nome in tutti gli aspetti dell'esistenza.

Ora non ti resta che provare… e fammi sapere se Newton non aveva considerato questa variabile della forza di gravità :-)

Quando parli con chi ami o con tuo figlio, fai attenzione a usare il suo nome il più possibile in modo positivo e non con accezione negativa, perché assocerà il suo nome con la disapprovazione.