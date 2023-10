Casapinta, la castagnata con polenta concia degli Alpini è sold out (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Con la castagnata degli Alpini è uno degli eventi in programma che chiude il mese di ottobre. La distribuzione ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 28 ottobre. Tanta gente che, in allegria, ha gustato le "pline" e l'ottima polenta concia. Tutto è andato velocemente esaurito, in attesa degli altri appuntamenti del weekend.