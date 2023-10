BonTonTeen, il Bon ton per teenager di Alessia Zuppicchiatti

Ti piacerebbe riuscire a dialogare con chiunque e di qualsiasi argomento?

Si ma … temi di avere maniere non sempre appropriate e poco consone al contesto?

Sapersi esprimere in maniera sempre consona è un’abilità naturale di pochi che, tuttavia tutti possono imparare. Conversare in modo educato è questione di allenamento mentale, perché l’arte della conversazione è un’abilità in cui si può diventare competenti iniziando con il saper ascoltare.

Porsi in ascolto è un’arte, e stare in silenzio quando l’argomento ti appassiona è un vero allenamento. Se interrompi spesso il tuo interlocutore, e poi parli solo tu,

non pretendere di avere conversazioni cortesi e di apparire interessante, ricorda che la chiave dell’arte della conversazione non sta nel parlare, ma nell’ascoltare.

Esistono delle paroline magiche, le cosiddette parole gentili; magiche perché sono alla base sia delle relazioni interpersonali che delle conversazioni educate. La più magica di tutte le parole è “scusa”, maledettamente complicata ma della quale, prima o poi, non possiamo farne a meno. Ebbene, anche per scusarsi c’è bisogno di un po’ di BonTon, perché un semplice “scusami” va pronunciato nella maniera corretta, perché limitarsi ad abbassare lo sguardo, tacere, scomparire oppure fare finta di nulla, non sono validi sostituiti delle scuse e nel contempo, esagerare in senso opposto, non ti leverà le castagne dal fuoco. Prendi coraggio, guarda la persona negli occhi e chiedi scusa, mantenendo una posizione dritta, non incrociando mani e gambe, tono e voce bassi ma sinceri. Basta così poco ….

Dopo “scusa” anche il “grazie” è una di quelle paroline magiche che non devi dimenticarti mai di inserire nel tuo vocabolario. Anche in questo caso esistono semplice regole, il grazie va detto in molte circostanze, ma non in tutte e se sei in dubbio, scegli sempre la strada della gentilezza, se si vuole diventare esperti dell’arte del conversare in modo educato e apparire come una persona gentile e attenta agli altri.

Ciascuno di noi ha le proprie opinioni, tanto su argomenti profondi, quanto su temi più futili e, sapersi confrontare con garbo e cortesia, esprimendo il proprio parere per non apparire spocchiosi è un vero e proprio allenamento. Le nostre considerazioni non sono mai una verità assoluta che gli altri devono accettare così com’è, ma pareri personali. Ecco le frasi magiche da utilizzare per formalizzare le nostre opinioni con garbo : “Io penso che”, “secondo me”, “io credo che”, “la mia personale opinione è” sono tutte espressioni molto corrette quando si tratta di dire la tua su qualcosa. “Tu che ne pensi?” È la frase magica, perché si tratta di un modo per dimostrare all’altro che hai veramente a cuore quello che pensa e che lo stai ascoltando; lo farà sentire importante e apprezzato. Ma ricorda, devi sinceramente ascoltare, perché non basta chiedere e poi farsi i fatti propri facendo finta di essere interessati …

Se stai parlando con una persona un po’ timida e riservata, mettila a suo agio, anche questo è stile. Non rivolgerle domande dirette, piuttosto, dille ciò che pensi tu, in maniera garbata e non aggressiva.