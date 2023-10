Cossato, “Parole e musica per la pace”: l’incontro per ricordare gli eroi del 4 novembre.

Il Comune di Cossato, in collaborazione con l’Associazione Filarmonica Cossatese organizza, venerdì 3 novembre, “Parole e musica per la pace”: l’incontro per ricordare gli eroi del 4 novembre.

La manifestazione si sviluppa in due momenti celebrativi: alle ore 20:30, presso Piazza Angiono, la deposizione della corona di alloro, al Monumento ai caduti, mentre alle 21:00, le letture e le musiche presso il Teatro comunale.

Le musiche saranno a cura della Filarmonica Cossatese, con la partecipazione di alunni e di ex alunni dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo di Cossato; le letture e presentazione a cura dell'Assessore alla Cultura del Comune di Cossato e degli alunni della classe III E della scuola secondaria di primo grado "L. Maggia".

Si ricorda che l'evento, aperto a tutta la cittadinanza, è a ingresso libero.