Meteo Biella, le previsioni di sabato 28 ottobre.

Arriverà mai l’autentico autunno? In questi giorni Biella e il Piemonte hanno visto un notevole incremento dell’umidità, a causa degli sbalzi di temperatura.

Nella giornata di venerdì, secondo 3B Meteo, le temperature sulla Regione si sono alzate fino al picco di 26 °C, investendo le aree circostanti di un clima primaverile.

Oggi a Biella il cielo sarà prevalentemente soleggiato e in assenza di precipitazioni. Le temperature medie si attesteranno fra la minima di 8° C e la massima di 18° C.

Durante la mattinata sarà ancora possibile scorgere nebbie e umidità nelle aree pianeggianti, che si diraderanno durante il corso della giornata, a favore dell’aria asciutta proveniente dai venti notturni di Foehn, che ha causato l’aumento delle temperature, sul resto della regione. Mattino e pomeriggio saranno caratterizzati da lievi venti e il vasto campo di alta pressione garantirà un tempo stabile su tutto il territorio biellese.