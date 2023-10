Valdilana, la “terza media” per adulti è realtà

Giovedì 19 ottobre è partita in località Valle Mosso, a Valdilana, una classe Agorà del Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) per preparare 12 studenti del nostro territorio all'esame di terza media. Tutte le mattine la Sala Biagi si trasforma in aula scolastica e, grazie alla tecnologia informatica, gli insegnanti si collegano con gli studenti per l'apprendimento di tutte le materie che il corso richiede.

“Ringraziamo di cuore la Dirigente del Cpia dottoressa Verzella per aver dato al nostro Comune questa opportunità, tutti gli insegnanti coinvolti, l'istituto comprensivo Valdilana-Pettinengo per averci donato una lavagna interattiva, ma soprattutto un caloroso riconoscimento ai volontari dell'associazione Passaggio ad Oriente per aver accettato di accompagnare le studenti diventando tutor d'aula – spiegano dall'amministrazione comunale - Ancora una volta Valdilana, grazie alla collaborazione e alla rete tra i soggetti competenti, si dimostra attenta e attiva nell'ambito della formazione e dell'educazione".