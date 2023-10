Il Dottor Mauro Pozzo rieletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Nelle scorse settimane, si è tenuto a Bari il Congresso Nazionale della SICCR - Società Italiana di Chirurgia ColoRettale, a cui hanno partecipato specialisti del settore chirurgico colo-rettale e proctologico da tutta Italia e anche dall’estero. Durante il congresso, è stato rieletto come componente del Consiglio Direttivo SICCR, Mauro Pozzo, corresponsabile dell’Unità di Coloproctologia della Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Biella, diretta dal Roberto Polastri.

Al Congresso, organizzato dal Professor Donato Altomare, hanno partecipato come relatori e moderatori i chirurghi dell’Azienda Sanitaria biellese Roberto Polastri, Direttore del Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale, Roberto Perinotti, Responsabile Struttura Semplice di Chirurgia Colorettale, e Mauro Pozzo, rinnovato appunto per il secondo mandato come Consigliere Nazionale della Società e ha così commentato: “È per me un grande piacere essere stato riconfermato, con largo consenso, in questa importante carica nazionale. A mio parere, è un segno di stima e di rinnovata fiducia alla Chirurgia biellese da ormai molti anni sulla scena coloproctologica italiana. Continuerò, con impegno, a rappresentarla implementando ulteriormente la collaborazione scientifica con i migliori centri italiani”.

L’équipe chirurgica di Biella si è dimostrata ancora una volta presente ed attiva nel panorama scientifico nazionale. Una conferma importante per Biella che, nel 2019, aveva ospitato l’VIII edizione del Congresso Nazionale SICCR presieduto da Roberto Polastri e Mario Trompetto, Past President SICCR, e a cui hanno partecipato, per la prima volta nel nostro territorio, oltre 400 chirurghi da tutta Italia. In tale occasione era stato eletto a Presidente Nazionale Roberto Perinotti, in carica fino al 2021. Questo il commento del Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò: “La Direzione Generale esprime i più vivi complimenti al Dott. Mauro Pozzo. Si tratta di un riconoscimento importante per l’Ospedale di Biella e per l’équipe della Struttura Complessa di Chirurgia Generale diretta dal Roberto Polastri, che si è contraddistinta ancora una volta per il suo elevato livello professionale”.