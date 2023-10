Cossato al fianco dell'Emila Romagna, consegnato il ricavato della cena benefica

Questa mattina spedizione a Castel Bolognese (in provincia di Ravenna) per la consegna del ricavato realizzato in occasione della cena benefica di Cossato in favore dell'Emilia Romagna. Ad accompagnare il sindaco Enrico Moggio i rappresentanti delle Associazioni Unite Cossatesi che hanno partecipato alla riuscita dell’evento benefico dello scorso 24 giugno.

La delegazione è stata ricevuta dal primo cittadino Luca Della Godenza che, a nome di tutta la comunità di Castel Bolognese, ha ringraziato Cossato per la solidarietà mostrata in occasione degli eventi calamitosi della scorsa primavera. Il contributo sarà utilizzato per le scuole del comune romagnolo.