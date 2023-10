Candelo, riapre via del Cervo

È stata riaperta via del Cervo. Lo annuncia il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social: “Visto il periodo già complesso per la viabilità biellese e visto l'avvicinarsi del periodo natalizio per non penalizzare anche il commercio candelese, il manto stradale, nel tratto iniziale ammalorato, verrà ultimato e sistemato nel 2024, programmando i prossimi lavori in modo da limitare il più possibile i disagi. In particolare in alcuni punti occorre attendere anche che il terreno si assenti, ma abbiamo preferito riaprire subito per evitare ulteriori disagi. Tutto questo per favorire Candelo e non solo, anche il Biellese”.