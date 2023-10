Adunata Biella, l'assessore Caucino: “Coronamento di un duro lavoro”

“L’assegnazione della 96° Adunata nazionale degli Alpini, che si svolgerà nella mia città nei giorni 9 – 10 – 11 maggio 2025, mi rende fiera e orgogliosa oltre che soddisfatta, in quanto rappresenta il coronamento di un duro, ma determinato, lavoro, durato anni di sforzi, ostacoli superati e sacrifici. Lo sono ancor di più per la stima, l’apprezzamento e soprattutto la gratitudine che nutro nei confronti del Corpo degli Alpini che dal 1872 rappresenta un’autentica eccellenza delle Forze Armate italiane”. Lo scrive l'assessore regionale Chiara Caucino.

E aggiunge: “ Un Corpo - ben rappresentato dalla Associazione Nazionale Alpini, in particolare quella di Biella - che riscontra in ogni luogo la simpatia della gente che assiste alle manifestazioni e alle sfilate, che partecipa ai raduni, che spesso indossa, per senso di appartenenza, il caratteristico cappello impreziosito dalla tradizionale penna nera. In questo momento di festa non posso però scordare l’estremo sacrificio, l’indomita tenacia e il grande dolore che il Corpo subì nella Seconda Guerra Mondiale, in particolare sul fronte russo, e il fondamentale contributo offerto nella vittoria della Prima Guerra Mondiale. Un coraggio, un amor di Patria un amore che gli Alpini dimostrano anche oggi, nelle più delicate e pericolose missioni all’estero, dove sono chiamati anche all’estremo sacrificio, perché il mondo ha imparato che in determinati scenari geografici, meglio degli Alpini, forse, non c’è nessuno. Un simbolico abbraccio va quindi all’amico Marco Fulcheri, presidente della sezione biellese, che più di tutti ci ha creduto dal primo giorno e ha dedicato anni di lavoro per arrivare a questo importantissimo risultato”.