Adunata Biella, Corradino: “Fieri di ospitarla, Alpini presenza calorosa”

“Come sindaco di Biella sono particolarmente orgoglioso di ospitare la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, che sarà organizzata in città il 9, 10 e 11 maggio 2025. Gli Alpini sono, tra le nostre genti, una presenza calorosa che si manifesta in tutte le occasioni più significative: quelle della festa e della gioia e quelle della difficoltà e del dolore”. Lo scrive sui propri canali social il sindaco di Biella Claudio Corradino.

E aggiunge: “La stima e l’ammirazione di cui sono circondati gli Alpini e le loro organizzazioni dipendono certamente dal loro modo di vivere la comunità, come soggetti attenti ai bisogni della gente, alla difesa di un’identità e di un comune sentire, ma dipendono anche dal profondissimo legame con la Patria e con la storia e dalla loro capacità di dare continuità ai più alti ideali di libertà e democrazia che hanno bisogno, oggi più che mai, di essere mantenuti attuali, vivi e vitali. Biella si riconosce fino in fondo in questi valori; siamo fieri di ospitare l’Adunata Nazionale del 2025 e daremo il più caldo e sincero benvenuto a tutti coloro che parteciperanno a questo straordinario evento di celebrazione, di ringraziamento e di grande festa”.