A Biella l'adunata 2025? Oggi si decide a Gorizia

Fine settimana importante per gli Alpini di Biella. Da oggi 27 ottobre al 29 ottobre, la Sezione di Gorizia celebra il centenario e il 151° anniversario di fondazione delle Corpo degli alpini. Ed è proprio oggi, in questa occasione, che si deciderà a quale città verrà assegnata l'adunata nazionale 2025, la 96°. Biella o Cagliari?

A decidere sarà il consiglio del direttivo nazionale dell'ANA che si riunirà alle 10.

“Questo è un evento unico al mondo, che sa unire il sacro al profano – aveva commentato il presidente della sezione ANA di Biella Marco Fulcheri in occasione della presenza in città per un sopralluogo della Commissione nazionale per la candidatura -. Dopo un momento di delusione ed amarezza quando lo scorso 10 dicembre ci fu comunicata l’assegnazione dell’Adunata a Vicenza, noi, con spirito alpino, accettammo quella decisione senza entrare in inutili polemiche. Fin dal primo momento e ci tengo a ringraziare davvero tutte le istituzioni, le associazioni territoriali e gli sponsor, abbiamo ricevuto svariate telefonate che ci spingevano a riprovarci. Questa grande testimonianza, senza dubbi, ci ha fatto tornare al lavoro per presentare la domanda di candidatura per l’assegnazione del 2025. Approfitto di questo momento per ringraziate tutti i miei collaboratori: io sono il presidente della sezione e sul mio zaino ho una targhetta che indica la carica, ma al mio fianco posso contare su una grande squadra di alpini senza i quali non potrei fare nulla. Sono un semplice portavoce di questa grande realtà rappresentata dalla sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini”.

In Piemonte l’ultima adunata nazionale fu nel 2011 a Torino (che ospitò anche quelle del 1988, 1977, 1961, 1940 e 1928) e ce ne sono state anche nel Sud: a Cuneo (2007 e 1971) e ad Asti (1995).