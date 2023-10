Camburzano, nuovo evento dedicato agli animali con il Mercatino in Giardino di "Bulli e Pupe con la coda Odv"

Visto il successo delle edizioni precedenti nuovo appuntamento all'insegna dell'amore per gli animali.

A Camburzano, in via Lampo 27, si potranno trovare oggetti vari, tra cui: articoli regalo per animali, abbigliamento ed accessori, calzature oggetti di Natale. Il ricavato servirà appunto per dare una zampa ai cani in attesa di adozione, ma soprattutto per pagare le spese per le cure di Ermens.

Visto la stagione ci sarà anche del buon vin brulé e a delle buonissime caldarroste. L'evento è in programma domani, 29 ottobre, dalle 10 alle 17.