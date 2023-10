Rugby, per la 4° giornata Biella vs VII Rugby Torino

Ultima partita del primo blocco per Biella Rugby che domenica incontrerà a Biella VII Rugby Torino. Prima squadra della lista nel Girone 1, i torinesi da sempre grandi rivali dei gialloverdi, hanno infilato tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate e realizzato tredici mete in totale.

Buon inizio anche per Biella Rugby che però, dopo due vittorie ottenute contro Calvisano e Parabiago, è incappato nel pareggio contro Cus Torino domenica scorsa. Appello accorato a tutti i tifosi che domenica sono convocati al campo con un’ora di anticipo rispetto a quanto erano abituati, a causa del passaggio dall’ora legale a quella solare.

Il primo XV avrà bisogno di tutto il vostro sostegno. Alberto Benettin, head coach Brc: “Iniziamo da Cus Torino, è stata per noi una buona partita anche se la difesa ha commesso qualche errore. Stiamo lavorando ancora tantissimo su noi stessi e sul nostro gioco per cercare di migliorare ulteriormente e concedere meno spazio possibile ai nostri prossimi avversari, primo tra questi, proprio Settimo che incontreremo domenica sul nostro campo. Ci troveremo di fronte ad una squadra molto competitiva, che ha inanellato tre vittorie consecutive su tre partite giocate. Molto forte davanti e molto solida mentalmente. Sappiamo che per spuntarla, dovremo riuscire a giocare la nostra miglior partita, come tutte le domeniche, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Per vincere contro Settimo non basterà vedere sul campo un Biella Rugby al novantanove per cento, ma un Biella Rugby al cento per cento”.

Kick off alle 14,30.

Serie A. IV giornata – 29.10.23. Amatori Alghero-Rugby Noceto; Monferrato-Asd Rugby Milano; Cus Milano-Rugby Calvisano; Rugby Parma-Rugby Parabiago; Biella Rugby-VII Rugby Torino; Amatori & Union Milano-Cus Torino.