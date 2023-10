Nuoto, Coppa Piemonte e Valle d’Aosta Sprint Edition: al via la stagione 2023-2024.

Il countdown sta per esaurirsi, al via la nuova stagione agonistica con la Coppa Piemonte e Valle d'Aosta Sprint Edition. Questo evento, che si terrà il 28 e il 29 ottobre al Palazzo del Nuoto di Torino, è pronto a stupire gli spettatori e gli appassionati di questa disciplina con il talento e la dedizione di oltre 1.000 atleti. Ad impreziosire la start list ci sono grandi nomi del calibro del campione di casa Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro / Centro Nuoto Torino) e della nuova arrivata Benedetta Pilato (GS Fiamme Oro / CC Aniene). Record storico di presenze che ha raggiunto il numero straordinario di 1.120 atleti in rappresentanza di 27 società, l'evento è destinato a essere uno spettacolo di determinazione.

La Coppa Piemonte e Valle d'Aosta Sprint Edition 2023 sarà ancor più speciale grazie alla premiazione dei migliori atleti della stagione passata, in programma domenica 29/10 alle 16.30. Tra i premiati il campione di casa Alessandro Miressi protagonista della velocità azzurra ai Mondiali di Melbourne e di Fukuoka. Ci saranno poi Sara Curtis, Giulia Vetrano e Giada Gorlier, che si sono distinte con la Nazionale Giovanile agli Eurojunior di Belgrado e ai Mondiali Giovanili a Netanya. Verranno premiati anche i campioni delle Universiadi di Chengdu, Anita Gastaldi, Ludovico Viberti e Francesca Fresia, insieme a Gabriele Mancini, campione italiano assoluto dei 200 Rana al campionato invernale di Riccione, e Andrea Scarcina, che ha brillato alla Coppa COMEN in Grecia.

L'evento presenterà anche atleti di alto livello che si allenano in Piemonte, ma che rappresentano società fuori regione. Tra questi spiccano nomi di Benedetta Pilato (GS Fiamme Oro/CC Aniene), Marco Orsi (GS Fiamme Oro/CN Uisp Bologna), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse) e Alessandro Bori (GS Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse).

A premiare il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Nuoto Gianluca Albonico accompagnato dal Consigliere della Regione Piemonte Alessandra Biletta.

“Desideravo fare pubblicamente i miei complimenti per i risultati espressi nella stagione passata e abbiamo pensato che l’apertura della stagione fosse il momento più opportuno – ha dichiarato il Presidente Albonico – c’è la consapevolezza che abbiamo diversi atleti impegnati nel raggiungimento del traguardo più importante quest’anno è rappresentato delle Olimpiadi di Parigi. Non resta che fare un grosso in bocca al lupo a tutto il movimento piemontese e dare l’appuntamento in tribuna per le gare di questo fine settimana.”

Opportunità imperdibile per i fan del nuoto, gli atleti e gli appassionati di sport acquatici. Quindi preparatevi per un week-end ricco di emozioni che si preannuncia all’imponente impianto di Via Filadelfia.