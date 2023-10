Dormitorio di Biella, il PD interroga

In vista dell’inverno e dell’emergenza freddo per chi dorme in strada, il gruppo consigliare di Biella del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione sul dormitorio di Biella, la cui convenzione è in scadenza il 31 ottobre.

I Democratici lamentano il fatto che gli attuali 10 posti non sono sufficienti a coprire le esigenze di chi dorme in strada, e che l’Amministrazione ha rinviato la scadenza di una convenzione stipulata 5 anni fa, quando bastava muoversi per tempo per attivare un nuovo bando.

Ecco il testo dell’interrogazione: “Tra poco è novembre e non sono ancora state fatte riunioni o convoche per capire come affrontare l'inverno per le persone senza fissa dimora. Il bando di 5 anni di gestione del dormitorio, housing first e pronta accoglienza è in scadenza al 31 di ottobre. Considerato che chi richiede di sostare al dormitorio è in aumento, e che ci sono già persone che dormono per strada, si chiede all'assessore competente: a che punto sono i preparativi per la gestione dell'emergenza freddo? Cosa accadrà dal 1° novembre e come si intende gestire l’emergenza freddo? Si chiede risposta orale in Consiglio Comunale”.