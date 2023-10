Biella: nella bacheca di una scuola il volantino "Meloni un anno dopo". FDI: "Inelegante"

Nella bacheca di una scuola in centro a Biella in questi giorni ha fatto la sua comparsa un volantino in cui si legge: "Meloni, un anno dopo. C'è bisogno di una lotta vera".

Il documento porta la firma del Partito Comunista dei Lavoratori. Tra gli argomenti che gli scriventi prendono in considerazione, ci sono il salario, la riduzione del cuneo fiscale e l'attenzione ai redditi medio bassi: "Occorre una lotta vera, unitaria, radicale. E' ora che la classe lavoratrice tuteli i propri interessi".

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini rappresenta la sua indignazione: “I partiti nelle bacheche delle scuole, per criticare il governo Meloni. Inelegante”.