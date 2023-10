Virtus, settore giovanile: settimana intensa per la pallavolo biellese.

Sono iniziati nel migliore dei modi, per la Virtus, i campionati territoriali giovanili di pallavolo: quasi tutte le squadre sono uscite vittoriose dalla prima giornata di campionato.

In UNDER 18 la squadra Nerofucsia ha vinto per 3-2 in rimonta un combattutissimo derby contro il Gaglianico: 25-20, 24-26, 19-25, 29-27 e 20-18 i parziali della partita giocata al PalaSarselli di Chiavazza. Domenica alle 17:00 a Borgomanero, la seconda partita contro il Sammaborgo.

In UNDER 16 nel girone C netta vittoria 3-0 sul San Rocco Novara (parziali 27-25, 25-12 e 25-13) della Virtus Nera, mentre nel girone D successo ancor più netto sul campo del Santhià della squadra Fucsia: 0-3 con parziali a 7, 6 e 15.

Prossimi incontri: domenica 29 ottobre la squadra Nera in campo alle 10:30 a Novi Ligure, mentre la squadra Fucsia ospiterà domenica, alle 10:30 al PalaSarselli, l'S2M Vercelli.

In UNDER 14 bella vittoria in trasferta nel girone di Eccellenza contro l'Alessandria: 1-3 il punteggio con parziali 19-25, 25-12, 7-25 e 12-25. Sabato pomeriggio alle 16 esordio casalingo contro il Valsesia.

È iniziato anche il campionato di PRIMA DIVISIONE che la Virtus Biella affronta con una formazione composta da atlete Under 18 e Under 16: mercoledì nella prima giornata le Nerofucsia sono state sconfitte in casa 0-3 dal Valsesia (parziali 20, 14, 23). Prossimo incontro il 3 novembre a Tollegno, ore 21:00.