I consigli del fine settimana del 27, 28 e 29 ottobre

Venerdì 27

- Pollone, biblioteca, ore 21,00 Roberta Emilia Rasini presenta il suo libro “Anche gli amori sbagliati sono giusti”

- Biella, Ordine dei Medici 30 ° Anniversario della costituzione Ordine Provinciale alle ore 18.30 presso l’Auditorium di Città Studi a Biella.

- Biella, alle 17,15 Biella, presso CTV, in Via Orfanotrofio, 16 convegno “Il Volontariato: le sue sfide e i suoi Orizzonti Solidali”.

- Fabbriche Porte Aperte

- Cossato, alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale di Cossato, debutterà lo spettacolo “Schegge di vita”: l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

- Biella, Accademia Perosi primo concerto della stagione

- Cerrione, la presentazione dei libri di Andrea Cantone, dedicati alle tematiche dell’emigrazione alle ore 21, presso il Teatro parrocchiale

- Biella, alle ore 21, “La montagna dialoga con la modernità”, presso l’auditorium dell’Università aziendale di Banca Sella in via Corradino Sella 6, temi saranno il paesaggio alpino, le sfide per la sua corretta gestione e le reali priorità da affrontare.

Sabato 28

- Fabbriche Porte Aperte

- Occhieppo Inferiore, Star Party a Cascina San Clemente

- Biella, Gattopoli festa di Halloween dalle 15 alle 18 in via Piacenza

- Biella, Boxing Club Biella prepara l’incontro professionistico 6x3 palestra Rivetti

- Biella Palapajetta "Biella chiAma Gospel"

- Biella, Non solo note, da Giovannacci, alle ore 17.30 con Rocco Tanica, musicista, compositore, arrangiatore e tastierista dal 1982 componente di Elio e le Storie Tese e oggi autore del primo libro scritto da un essere umano assieme a un’intelligenza artificiale: Non siamo mai stati sulla Terra

- Occhieppo Inferiore Melamangio&melabevo

- Casapinta castagnata Alpini, mostra storica halloween party

- Arro fraz Salussola, panissa dalle 12 distribuzione

- Gaglianico, “Sentimental Mood”, in concerto all'Auditorium comunale di Gaglianico alle ore 21:00.

- Biella, alle 16 chiusura anno 150° anniversario CAI Biella, con Premiazione della Prima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria sezione Montagna

- Donato, fiera d'autunno, cena di chiusura evento

- Biella, “Gilberto Oneto, l’avventura di un uomo libero” è il titolo del convegno che si terrà a Biella alle ore 16,00 a Palazzo Ferrero

- Biella, Il Gruppo artistico Àgape presenta alle ore 21:00, nella chiesa antica di San Biagio di Biella, lo spettacolo dal vivo “Abbracci smarriti nelle pieghe del tempo”.

- AUSER Volontariato Vallestrona organizza per sabato 28 ottobre la “Favolosa Castagnata, invitando la popolazione di Valdilana.

- Biella, BiLUG (Biella Linux User Group) organizza, sabato 28 ottobre, il Linux Day: il principale evento italiano dedicato al software libero.Dalle ore 10:00, alle ore 18:00, sarà possibile recarsi presso il Cantinone della Provincia, Piazza Unità d’Italia: Linux Day è un’iniziativa distribuita su tutto il territorio italiano dedicata alla conoscenza e all’approfondimento del software.

- Viverone, festa di Santa Cecilia

- Ponderano, La Compagnia teatrale “I NUOVI CAMMINANTI” di Biella alle ore 21:00, al Centro Polivalente di Ponderano, in via Mazzini 25, con una commedia dialettale inedita, in due atti, di carattere decisamente comico: “Tropa grasia, care magne”.

- Gaglianico, 20,45 concerto Coro "A.N.A. "Stella Alpina" - Gruppo di Vergnasco e Magnonevolo - Sez. di Biella diretto da Cristian Donegà e il Coro “100 % misto - Made in Biella” presso la chiesa parrocchiale di S.Pietro

- Biella, dalle 15 alle 18:30, a Villa Schneider di Biella, ci sarà un Presidio per la Pace organizzato da ANPI

- Pollone, dalle 14,30 alle 16,30 Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza "Foliage 2023: la Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza"

- Tavigliano, Regione Bocchetto Sessera, Escursioni nel bosco del sorriso

- Bielmonte, workshop di fotografia con lo smartphone dalle 9,30

- Oropa, Passeggiata al Cimitero Monumentale di Oropa nel foliage dalle 15

Domenica 29

- Gaglianico, plastic free passeggiata ecologica dalle 9,30 in piazza della Repubblica

- Occhieppo Inferiore Melamangio&melabevo

- Pollone, castagnata benefica in piazza San Rocco dalle 14,30

- Biella, dalle 14,30 “A pe par ciavasa”, dalle 14,30 laboratori per i più piccoli anche presso la sede dell'associazione Genitori di Chiavazza in piazza XXV Aprile

- Andorno, Trail del Monte Casto

- Trivero, alle 10.30, 25° anniversario di professione di Sr. M. Helen Espira e di Sr. M. Evelina Bacal.

- Cossato, alle 17, in occasione della giornata mondiale contro l’Ictus celebrale la Compagnia Carovana sarà di scena al Teatro Comunale di Cossato con CANTA’90

- Biella, al Palapajetta Boxe Pro, con l'esordio di Giulia Lamagna tra i professionisti dalle 18

- Valdengo, “Maleficium”, alle ore 17:30, al parco giochi di Via Libertà 49, in maschera

- Roppolo, festa di Santa Cecilia

- Castelletto Cervo, Cantone Chiesa, visite al Monastero cluniacense di Castelletto Cervo

- Biella, presso il complesso Joker di p.zza Falcone finali del Campionato Regionale over 50 e Coppa d'Autunno over 60. Over 50 dalle 9, over 60 dalle 10

MOSTRE