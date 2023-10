“Fabbriche aperte Piemonte”: anche Maglificio Maggia aprirà le porte al pubblico.

Maglificio Maggia, storica azienda tessile attiva nel distretto Biellese dal XVIII secolo, oggi guidata dalla nona generazione dell’omonima famiglia, partecipa per la prima volta all’iniziativa “Fabbriche Aperte Piemonte”.

Il progetto giunto alla sua quarta edizione e organizzato dalla Regione Piemonte, si pone l’obiettivo di portare il grande pubblico nei luoghi della produzione industriale del territorio, aperti dunque a tutti, per l’occasione.

Nelle giornate di oggi, 27 e domani 28 ottobre, Maglificio Maggia, apre dunque le sue porte e invita tutti a scoprire come vengono prodotti i tessuti, le eccellenze che poi troviamo sul mercato, per apprendere di più sull'industria e l'occupazione nella regione, aprendo un dialogo autentico tra le imprese e la comunità.

Un appuntamento quello di “Fabbriche Aperte Piemonte” che rappresenta un’opportunità concreta e un’importante occasione per conoscere da vicino i progetti intrapresi dalle aziende in tema di innovazione tecnologica e, oggi, anche in termini di impatto ambientale.