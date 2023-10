E' tempo di bagna cauda a Rosazza dove domenica 12 Novembre, alle 12:30, la Pro Loco organizza un pranzo a base del prelibato piatto piemontese nella propria sede (saloni ex Asilo in via Mentana 7).

Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 3335865671; 3334929104; proloco@prolocorosazza.it .