120 mila euro dalla Regione per i bandi a tutela dal made in Italy “Scuole in Azienda” e “Made in Italy”

Sul sito della Regione Piemonte sono stati pubblicati i bandi a tutela del Made in Italy, “Scuole in Azienda” e “Made in Italy", per i quali l'assessorato all'Istruzione ha investito 120 mila euro e sono rivolti agli studenti di elementari e medie pubbliche e paritarie del Piemonte.

“Raccontiamo il bello e le opportunità che ci circondano contro la narrazione non veritiera di un'Italia in declino: accompagniamo i nostri ragazzi all'interno delle eccellenze del territorio per comprendere meglio cosa ci rende grandi nel mondo, rendendoli così partecipi e orgogliosi del grande valore che il nostro territorio e la nostra Nazione sanno esprimere – così l’assessore regionale a Lavoro, Istruzione e Merito Elena Chiorino oggi in visita alla Marchi e Fildi di Biella in occasione delle giornate dedicate a Fabbriche Aperte promosse dalla Regione Piemonte – quest’anno ho voluto inserire due nuove progettualità nel piano dell’offerta formativa 23/24 per provare ad affascinare i giovani, che potrebbero trovare ispirazione mostrando loro le reali opportunità che il Piemonte manifatturiero e industriale possono offrire”.

BANDO MADE IN ITALY. Il bando è rivolto agli studenti degli Istituti scolastici secondari di II° grado del Piemonte ed è finalizzato a promuovere iniziative che celebrino la creatività e l’eccellenza italiana, espressione del Made in Italy. Le scuole potranno concorrere presentando proposte attraverso la realizzazione di brevi video, spot, animazioni, video di performances teatrali e musicali, stop motion, podcast della durata non superiore a 2 minuti, fotografie, murales, fumetti, la creazione di gadget, manufatti e opere di ingegno che celebrino il Made in Italy attraverso la valorizzazione delle produzioni, delle bellezze storico-artistiche e delle radici culturali del nostro Paese. Per l’iniziativa sono stati stanziati 50 mila euro complessivi: ogni scuola selezionata potrà ottenere un contributo massimo di 5 mila euro come rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto proposto. Le scuole vincitrici potranno partecipare a iniziative collegate alla Prima giornata nazionale del Made in Italy, istituita dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2024. Il bando è già online e la scadenza per la partecipare è fissata il 20 novembre 2023. Saranno valutate massimo 50 proposte progettuali, selezionate per territorio provinciale secondo l’ordine cronologico di arrivo . https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/celebrazione-prima-giornata-nazionale-made-italy-as-2023-2024.