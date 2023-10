Operazione “Leonessa”: nuova assoluzione per Nicola Varacalli

Nicola Varacalli, ex amministratore della società di vigilanza Group Service, e la figlia Sonia, mercoledì 25 ottobre sono stati assolti. I biellesi Varacalli e la figlia, assistiti dall'avvocato torinese Andrea Milani, erano stati coinvolti nell’operazione Leonessa, l’inchiesta della Dda di Brescia che ha visto finire a dibattimento più di cento persone, talune (non i Varacalli) accusate di associazione mafiosa finalizzata alla commissione di reati fiscali e tributari.

E' stato lo stesso Pm a fare richiesta di non luogo a procedere di fronte alle memorie difensive presentate dal legale torinese.

Analogo provvedimento di non luogo a procedere era stato pronunciato dal giudice a maggio, in occasione dell'indagine che ha riguardato la cooperativa Group Service, che ha visto come indagati sempre Nicola Varacalli e questa volta l'ex moglie.