Biella piange Rossana Biassoli, morta ad appena 61 anni: "Una donna fantastica"

"Era una mamma una gran lavoratrice, una figlia modello e una sorella fantastica. Era dipendente Biverbanca prima in via Roma poi via Italia poi al Piazzo e ormai tre anni fa era stata trasferita ad Andorno, ma nell'ultimo periodo era assente perchè stava combattendo contro questa brutta malattia che ce l'ha portata via troppo presto", così la ricorda Matteo Biassoli, consigliere il Comune a Biella, fratello di Rossana Biassoli, morta ad appena 61 anni.

"Rossana era una donna splendida, piena di vita, energica, solare, empatica, altruista, generosa che amava la vita in ogni sua forma - continua il fratello Matteo - , aveva un incredibile temperamento che la portava a condividere solo i momenti felici e a non far trapelare il suo dolore e la sua tristezza. Rossana lascia un profondo senso di vuoto, di solitudine in tutti noi perchè la sua era una presenza piena e avvolgente".

Rossana lascia nel dolore oltre al fratello Matteo, la figlia Valentina, papà Guido e mamma Silvia, il compagno Massimo e nipoti, amici e parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi venerdì 27 ottobre nella chiesa di San Bernardo al Barazzetto alle 15, quindi la salma raggiungerà il tempio crematorio di Biella.